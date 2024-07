Urgence à Fouchana : incendie dans les entrepôts de pièces auto

Hier soir, un incendie s’est déclaré dans plusieurs entrepôts de vente de pièces de rechange automobiles d’occasion à la zone El Yahoudiya à Fouchana, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Le directeur régional de la protection civile de Ben Arous, Najm Eddine Belhaj Mohamed, a confirmé à l’Agence Tunis Afrique Presse que l’incendie a causé la destruction de quantités de pièces détachées et de carcasses de voitures, sans faire de victimes humaines. Les unités de la protection civile sont intervenues immédiatement sur les lieux et continuent jusqu’à neuf heures du soir à éteindre le feu et à le contenir pour isoler les autres entrepôts adjacents. Le colonel Belhaj Mohamed a ajouté que les causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées et qu’une enquête sera ouverte à cet effet pour en identifier les raisons.