Décès de l’historien tunisien Habib Jenhani

Le ministère des affaires culturelle a dans un faire part regretté la disparition de l’universitaire et historien Habib Jenhani décédé dimanche à l’âge de 90 ans.

Né à Kélibia en 1934, où il a fait ses études primaires, la défunt a poursuivi son enseignement à Tunis à la Zitouna et à la medersa Khaldounia avant de partir en France et en Allemagne où il a obtenu son doctorat en histoire économique et sociale.

A son retour en Tunisie, il a rejoint la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis pour enseigner dans sa spécialité l’histoire médiévale du Maghreb arabe. Il a également assumé la responsabilité de la direction des lettres au ministère des affaires culturelles et le poste de directeur de rédaction de la revue “El Hayet Ethakafia” en 1978.

Aux côtés de l’écrivain Taoufik Baccar, du poète Salah Germadi et l’auteur Abdelkader Zghal, il a co-fondé plusieurs structures culturelles tunisiennes et arabes dont l’union des écrivains tunisiens, l’association tunisienne de l’histoire et des monuments etc. Il a écrit plusieurs publications et de nombreux ouvrages de référence en arabe dont entre autres “Le Maghreb islamique : études économiques et sociales” (1968), “Mohamed Bach Hamba : un leader syndicaliste et nationaliste” (1990), “Ecrits philosophiques et politiques” (2016).