Tunisie – ARP : Le ministre de la santé dément la destruction de poches de sang à Sfax

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a démenti, mardi, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), la destruction de poches de sang à Sfax au cours des dernières années.

En réponse aux questions orales posées par la députée Fatma Msseddi, il a souligné que les transfusions sanguines et les produits sanguins sont soumis à un contrôle strict par plusieurs départements du ministère de la santé, étant donné qu’il s’agit d’une matière importante et essentielle, outre la nécessité d’assurer la sécurité de ses bénéficiaires.

“Le ministère a mis en place plusieurs mécanismes de coordination entre le Centre national de transfusion sanguine et ses centres régionaux, qui sont chargés de la vigilance et de la prise des précautions nécessaires pour éviter les accidents et les réactions négatives pouvant survenir lors des transfusions sanguines”, a-t-il ajouté.

S’agissant du dossier de l’Amicale de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax, le ministre a indiqué que l’inspection administrative et financière du ministère a pris en charge le dossier et que ses propositions ont été approuvées, à savoir l’arrêt du financement public de l’amicale et l’information de la présidence du gouvernement des dépassements constatés, soulignant que le ministère a transmis le dossier à la justice.

En réponse aux questions posées par le député Ali Fnira, Mrabet a indiqué que la création d’une unité mobile de réanimation médicale à l’hôpital local de Garmbalia est un projet proposé par la direction régionale de la santé de Nabeul dans le cadre des plans de développement, soulignant l’importance de ce projet en raison de la proximité de l’hôpital d’une zone qui connaît de nombreux accidents de la route.

Il a souligné que la création de cette unité sera incluse dans le budget du ministère pour l’année prochaine.

Concernant le lancement du service de chirurgie dans la nouvelle maternité de Grombalia et le comblement de la pénurie des médecins spécialistes, Mrabet a expliqué que l’activation de ce service nécessite la disponibilité de médecins dans les spécialités d’anesthésie et de pédiatrie, notant que le département œuvre à fournir ces spécialités dans les plus brefs délais conformément au programme du ministère relatif à la répartition des spécialités médicales au cours des années 2024/2025.

Quant aux solutions proposées par le ministère pour le service de chirurgie dans le même hôpital, lequel les services de contrôle ont reconnu comme n’étant pas conforme au cahier des charges, le ministre a indiqué que le service de chirurgie dans la nouvelle maternité sera exploité et abritera le service de chirurgie générale.