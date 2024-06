L’extrême droite en tête des sondages en France avant les élections législatives

Les sondages placent l’extrême droite en tête en France à une semaine des élections législatives.

Alors que le camp du président français Emmanuel Macron cherche à réduire l’écart avec la coalition de gauche et surtout avec l’extrême droite, il promet un “changement” et un gouvernement plus proche du peuple. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a déclaré lors d’une interview avec des médias français : “Quels que soient les résultats, il y aura un avant et un après.” Il a ajouté que dans l’approche de la gouvernance, la performance doit être meilleure (…) en recherchant des coalitions avec les Français et la société civile”. Macron, élu président en 2017 puis réélu en 2022, soutient cette approche. Il a souligné que le président “a parfaitement compris la nécessité de changer la façon de travailler, l’approche et l’essence”.