Accord stratégique entre l’Algérie et l’Italie pour un grand investissement dans un projet agricole

La participation du président Abdelmadjid Tebboune au sommet du G7 à Bari, en Italie, a abouti à un accord stratégique qui se concrétise par un partenariat algéro-italien pour la réalisation d’un projet majeur dans la wilaya de Timimoun, au sud-ouest du pays, au nom de “Matière Afrique”.

Ce projet, prévu de 2024 à 2028, vise à produire des céréales, des légumineuses ainsi que des industries alimentaires. Un communiqué de la présidence algérienne a précisé que “le projet vise à renforcer et à consolider les excellentes relations bilatérales historiques entre l’Algérie et l’Italie à tous les niveaux, et à pousser l’économie nationale vers une plus grande autarcie”.