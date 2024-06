Avertissement pour les pèlerins : températures des surfaces à La Mecque atteignent 72°C

Le ministère de la Santé saoudien a émis une alerte importante aux pèlerins ce jeudi 13 juin 2024, en raison des températures élevées atteignant jusqu’à 72 degrés Celsius sur certaines surfaces dans les lieux saints.

Le ministère a souligné que l’exposition prolongée au soleil constitue un risque majeur pour la santé des pèlerins, particulièrement cette année où le pèlerinage coïncide avec une vague de chaleur intense à La Mecque. Les autorités sanitaires ont recommandé aux pèlerins d’utiliser constamment des parapluies pour se protéger du soleil, de boire de l’eau régulièrement même en l’absence de sensation de soif, de suivre strictement les consignes et les conseils sanitaires, et d’éviter de sortir ou de marcher sur des surfaces exposées au soleil entre 11 heures et 15 heures, période de la journée où la chaleur est la plus intense.