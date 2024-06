Réparation des dégâts au stade de Radès estimée à 95 380 000 dinars après l’incident du dernier derby

La Ligue Nationale de Football Professionnel a annoncé aujourd’hui plusieurs sanctions contre le Club Africain et d’autres équipes.

Le Club Africain a été sanctionné pour deux matchs sans public et une amende de 10 000 dinars pour des jets de projectiles ayant blessé des agents de sécurité et l’entraîneur adjoint de l’Espérance Sportive de Tunis. De plus, le club doit compenser les dommages matériels causés aux équipements du stade Hamadi Agrebi, évalués à 95 380 dinars. Les joueurs Iskander Laabidi et Mohamed Amine Hamrouni ont été suspendus et convoqués pour avoir introduit des fumigènes au stade. En outre, l’Étoile Sportive de Métlaoui a été punie de deux matchs sans public et d’une amende de 7 500 dinars pour récidive de jets de projectiles. L’Union Sportive de Tataouine a reçu une réprimande et une amende de 2 500 dinars pour usage de fumigènes et jets de bouteilles. La ligue a également rejeté la protestation de l’Union Sportive de Ben Guerdane contre l’Union Sportive de Tataouine, maintenant le résultat de la victoire de Tataouine. Par ailleurs, l’entraîneur de l’Espérance Sportive de Zarzis, Hamdi Jbannon, a été suspendu pour deux matchs et condamné à une amende de 1 500 dinars pour contestation répétée des décisions arbitrales.

Enfin, la Jeunesse Sportive d’El Omrane a été sanctionnée d’une amende de 500 dinars pour l’exclusion d’un ramasseur de balles lors de leur match contre Jendouba Sport.