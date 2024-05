Tunisie : mandats de dépôt contre des gestionnaires d’associations

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a décidé d’émettre des mandats de dépôt contre les gestionnaires d’associations s’occupant des affaires des Africains du sud du Sahara et contre d’anciens responsables de plusieurs administrations, tout en maintenant d’autres accusés en liberté provisoire avec interdiction de voyager. Ces décisions font suite à des accusations de constitution de bande en vue du blanchiment d’argent en exploitant les facilités de l’activité sociale, de faux et usage de faux, et de détention et utilisation de faux documents, selon les informations fournies par Mohamed Zitouna, le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, à Mosaïque FM.

Dans les détails de l’affaire, la Brigade centrale de lutte contre la criminalité financière, relevant de la Garde nationale, sous la supervision du parquet du tribunal de première instance de Tunis et du Pôle judiciaire et financier, a entrepris les investigations nécessaires concernant des opérations financières suspectes dont ont bénéficié plusieurs associations s’occupant des réfugiés et des Africains du sud du Sahara. Les enquêtes ont révélé que ces associations ont exploité leur activité déclarée en apparence pour bénéficier des financements qui leur sont alloués et les détourner de leur objectif initial, ce qui a conduit à l’arrestation des gestionnaires de deux associations et d’anciens maires de municipalités dissoutes, qui ont été déférés devant le juge d’instruction.

Zitouna a également souligné que les responsables de ces associations ont profité de leur statut pour s’approprier une grande partie des financements pour eux-mêmes ou pour financer des activités sans lien avec leur objectif principal, en plus d’exploiter illégalement certains locaux au sein d’une municipalité. La police judiciaire s’est engagée dans plusieurs affaires similaires et les enquêtes sont en cours pour les finaliser et déférer les suspects devant la justice pour prendre les décisions et les mesures nécessaires à leur encontre.