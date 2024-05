Le nombre des patients atteints d’Hémophilie s’élève à environ 640 en Tunisie

Le président de l’association tunisienne d’Hémophilie (ATH) Mohamed Taoufik Erraies a indiqué que le nombre des patients atteints d’hémophilie, qui est une maladie hémorragique héréditaire, s’élève à environ 640 en Tunisie.

Il a souligné au cours d’une rencontre tenue dimanche à la cité des sciences à Tunis, à l’occasion de la célébration du 40e anniversaire de cette association et de la journée mondiale de l’hémophilie qui coïncide avec le 17 avril de chaque année, que l’hémophilie est due au déficit d’un facteur de coagulation du sang entrainant des saignements répétés et des hémorragies qui se manifestent spontanément. .

Erraies a relevé que l’ATH fait face à de nombreux défis dont notamment, le recensement du nombre des patients atteints d’hémophilie et la collecte des données relatives à chaque région en vue de comprendre la situation et d’établir un registre national des hémophiles et des personnes atteints de troubles de coagulation du sang en vue de faciliter la recherche et l’intervention médicale, outre la promotion du protocole des soins et de la prise en charge des malades.

De son côté, la cheffe de service du service de l’hémophilie à Tunis et vice présidente de la fédération mondiale de l’hémophilie Emna Gouider a mis l’accent sur l’augmentation du nombre des patients atteints de cette maladie héréditaire malgré les efforts déployés en matière de prévention et de recherches pour l’administration d’un traitement approprié.

Elle a appelé les proches des personnes atteintes d’hémophilie à mieux connaitre cette maladie et à opter pour les moyens thérapeutiques à disposition pour atténuer ses effets néfastes.

A noter que l’association tunisienne de l’hémophilie a été crée en 1984 et vise à sensibiliser et à prendre en charge les personnes atteintes de cette maladie.