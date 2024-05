Campagne de vaccination massive des chiens et chats à l’Ariana

Une campagne exceptionnelle de vaccination des chiens et des chats a été lancée à l’Ariana. La municipalité d’Ariana et la municipalité de Raoued ont organisé aujourd’hui, samedi 4 mai 2024, en collaboration avec la délégation régionale de l’agriculture, deux tentes de vaccination devant le complexe administratif et commercial de la rue Mustapha Haji à Ariana Ville et devant le café Swedi à Raoued. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne exceptionnelle de lutte contre la rage lancée par la délégation régionale du développement agricole en coordination avec les municipalités de Raoued, Ariana Ville et Sakiet Ezzit. Les opérations de vaccination auront lieu à Raoued les 11, 18 et 25 mai devant l’école Al-Yamama à Echoucha, dans le jardin Al-Wafaa à El Ghazela et devant le carrefour du quartier Chaker à Borj El Touil. Ariana Ville organisera également des campagnes de vaccination les 11 et 18 mai à Bab El Hadid à Ariana Ville. La campagne de vaccination à Sakiet Ezzit se déroulera le 11 mai devant le parc Sakiet Ezzit. La délégation a souligné que la vaccination est obligatoire pour les propriétaires d’animaux et se fait gratuitement, appelant tous les citoyens à amener leurs animaux pour faciliter le travail des équipes de vaccination.