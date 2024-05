Meurtre à El Menzah 9 : un jeune homme battu à mort chez lui par ses amis !

La justice tunisienne a décidé de retenir deux jeunes hommes pour leur implication présumée dans le meurtre de leur ami lors d’une soirée qu’ils passaient ensemble dans l’appartement de la victime, situé à El menzah 9 à, hier soir.

Selon les premières informations, la victime, un homme dans la trentaine, vivait seul dans l’appartement et avait l’habitude d’inviter des amis pour des soirées. Hier soir, il a invité trois de ses amis pour une soirée qui a mal tourné. Au cours de la soirée, un différend a éclaté entre lui et deux des invités, pour des raisons encore inconnues, et les choses ont rapidement dégénéré. Les deux hommes ont commencé à le frapper et à l’agresser avec une bouteille en verre, le tuant sur place, avant de prendre la fuite.

Le troisième ami a contacté les secours, mais il était déjà trop tard. Les forces de l’ordre ont réussi à arrêter les deux suspects présumés et ont confié l’affaire à la police judiciaire de El Gorjani pour enquête.