Le président tunisien ordonne la révision des filières universitaires

Le président de la République, Kaïs Saïed, a autorisé la révision de certaines filières universitaires qui ne semblent pas offrir de perspectives aux étudiants en Tunisie, les contraignant à chercher des opportunités à l’étranger ou à rester au chômage, selon un communiqué de la présidence. Cette décision a été prise lors de sa réunion aujourd’hui avec Salwa Al-Abbas, ministre de l’Éducation, et Moncef Ben Salem, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique intérimaire. Par ailleurs, le président a souligné la nécessité de revoir la politique culturelle en Tunisie afin de promouvoir une culture nationale basée sur la véritable liberté de pensée et de création, protégeant la société contre l’insignifiance et l’extrémisme, car aucun peuple n’a d’avenir sans éducation nationale et sans culture nationale.