Saisie de plus de 60 tonnes de marchandises : un commerçant arrêté à Médenine

Les agents de la Garde nationale de Médenine, en collaboration avec les agents de contrôle économique, ont réussi à arrêter un commerçant de produits alimentaires qui avait caché plus de 60 tonnes de marchandises en vue de spéculations et de monopole. Toute la marchandise a été saisie et le suspect a été présenté à l’unité judiciaire de la Garde nationale de Médenine. Après consultation du parquet de Médenine, il a été décidé de le maintenir en détention et de poursuivre toutes les procédures légales à son encontre, selon une source sécuritaire pour le correspondant de “Al Joumhouria FM” dans la région.