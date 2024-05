Étude : les hommes plus affectés par les décès prématurés, les femmes par les maladies chroniques

Une étude publiée jeudi dans la revue “The Lancet Public Health” a révélé qu’il existe une profonde disparité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les principales causes de maladies et de décès prématurés communs aux deux sexes.

Les chercheurs ont comparé les années de vie en bonne santé perdues en raison des vingt principales causes de maladie ou de décès prématuré entre les hommes et les femmes âgés de plus de dix ans dans le monde et dans sept régions du monde, entre 1990 et 2021.

L’étude, basée sur les données du “Fardeau mondial de la maladie” pour l’année 2021, a montré que la perte d’années de santé était “plus importante chez les hommes en raison des décès prématurés en particulier, mais les femmes souffrent davantage de maladies tout au long de leur vie malgré leur tendance à vivre plus longtemps”.

Parmi les facteurs pris en compte dans l’étude figuraient le COVID-19, les maladies cardiaques et vasculaires, les maladies respiratoires, le diabète, les maladies chroniques du foie, ainsi que les troubles musculo-squelettiques, les accidents de la route, et même la dépression, les troubles anxieux et la maladie d’Alzheimer.

Les hommes dans le monde entier ont été les plus touchés en 2021 par des problèmes entraînant un décès prématuré, tels que le COVID-19, les accidents de la route, les maladies cardiaques et vasculaires, les maladies respiratoires et du foie, tandis qu’il a été constaté que les troubles musculo-squelettiques, psychologiques et neurologiques prédominaient chez les femmes, selon l’étude.

Les femmes souffrent tout au long de leur vie de niveaux plus élevés de maladie et de handicap que les hommes, car elles vivent généralement plus longtemps.

La disparité entre les sexes dans l’impact de ces vingt maladies est restée stable dans le monde au cours des trente dernières années, mais a parfois augmenté, comme c’est le cas pour le diabète, qui affecte davantage les hommes qu’auparavant, selon l’étude.

Pendant la même période, les changements dus aux troubles dépressifs et anxieux et à certains troubles musculo-squelettiques affectant considérablement les femmes ont augmenté à l’échelle mondiale.

L’étude a également révélé que les différences de santé entre les femmes et les hommes apparaissent dès l’adolescence.

Une déclaration attribuée à la principale auteure de l’étude, Louisa Soro Fior, de l’Université de Washington, a souligné que “le défi à partir de maintenant consiste à déterminer et à mettre en œuvre des moyens de prévention et de traitement des principales causes de maladies et de décès prématurés en tenant compte du sexe et du genre, dès un âge précoce et au sein de populations diverses”.

Les auteurs de l’étude ont admis qu’elle était sujette à plusieurs lacunes, notamment la quantité et la qualité de certaines données, ainsi que des erreurs méthodologiques dans certains cas.

Bien que l’objectif ait été de faciliter les comparaisons, les chercheurs ont également exclu les maladies spécifiques propres à chaque sexe, telles que les maladies féminines et le cancer de la prostate.