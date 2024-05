Prévisions météo : pluies éparses et vent fort

Pour jeudi 2 mai 2024, le temps en Tunisie sera caractérisé par des passages nuageux dans la plupart des régions, parfois assez denses dans le nord avec quelques averses dispersées.

Le vent soufflera de secteur ouest dans le nord et de secteur sud dans le centre et le sud, assez fort localement près des côtes et dans le sud, avec des tourbillons de sable locaux et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée à très agitée au nord et agitée ailleurs. Les températures seront en légère baisse dans le nord et en hausse relative dans le centre et le sud, variant entre 18 et 22 degrés dans le nord et entre 24 et 30 degrés dans le reste du pays, atteignant localement 33 degrés.