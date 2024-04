Aïd al-Adha à Kasserine : Des prix des moutons entre 400 et 1500 dinars

Le président du département de production animale de la délégation régionale du développement agricole à Kasserine, Samir Hanifi, a confirmé à Mosaïque FM, aujourd’hui mardi 30 avril 2024, que le nombre de moutons disponibles pour l’Aïd al-Adha dans le gouvernorat de Kasserine est estimé entre 100 et 105 mille têtes, soulignant que ces chiffres sont suffisants pour la région en tant que gouvernorat producteur.

Hanifi a également souligné que le troupeau à Kasserine est sain et ne présente aucune maladie notable. Les prix des moutons dans la région varient entre 400 et 700 dinars pour un chevreau (berbère) et entre 600 et 850 dinars pour un agneau, tandis que le prix du bélier varie entre 1000 et 1500 dinars.