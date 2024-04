Ibrahim Bouderbala met en garde contre les risques de l’intelligence artificielle !

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a mis en garde contre “les dangers de l’utilisation excessive et inadéquate de l’intelligence artificielle, que ce soit individuellement ou collectivement”, lors d’un discours prononcé aujourd’hui, samedi, devant la sixième conférence de l’Assemblée parlementaire arabe et des présidents des conseils et parlements arabes, tenue au Caire (Égypte), sous le thème “Une vision parlementaire arabe pour une utilisation sûre de l’intelligence artificielle”.

Bouderbala a exhorté, dans son discours prononcé par son premier vice-président, Anouar M’rabet, à “trouver les moyens de prévenir l’utilisation d’algorithmes qui violent les droits de l’homme et la confidentialité des données personnelles, et à éviter de reproduire les stéréotypes sociaux et culturels prévalents dans les programmes d’intelligence artificielle, tels que la discrimination entre les sexes ou sur des bases raciales ou de couleur, en plus de déterminer la responsabilité légale et éthique en cas de conséquences négatives d’une décision prise par un système d’intelligence artificielle”. Selon un communiqué publié par le Parlement, Bouderbala a souligné “la nécessité de continuer à élaborer des lois, des politiques publiques et des systèmes administratifs appropriés qui régissent les technologies de l’intelligence artificielle, les encadrent et améliorent leur gouvernance pour éviter les risques”.

Il a également proposé de soutenir et de renforcer la coopération au niveau de l’Assemblée parlementaire arabe et au niveau des parlements nationaux afin que les pays arabes fassent partie des pays producteurs de technologies et de contenus d’intelligence artificielle pour accéder au rang de concepteur, de fabricant et de source et dépasser le rôle de fournisseur et de consommateur de cette technologie.

Bouderbala a également insisté sur la nécessité de la coopération des pays arabes avec les partenaires régionaux tels que les pays africains pour réduire la fracture numérique mondiale en coordination avec les pays en développement.

Dans son discours, Ibrahim Bouderbala a également évoqué la résistance du peuple palestinien et la détermination de l’occupation israélienne à poursuivre “la guerre de génocide et de persécution” contre les habitants de Gaza, affirmant la solidarité de la Tunisie et son soutien total à la juste lutte du peuple palestinien et à son combat légitime. Il a appelé, dans ce contexte, tous les parlements arabes, frères et amis, ainsi que les organisations régionales et internationales, à exercer toutes les formes de pression et d’intervention immédiates pour arrêter les tirs et permettre la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence, l’évacuation des blessés et l’atténuation de la douleur et de la souffrance des civils palestiniens.

Le Parlement a participé aux travaux de cette conférence qui s’est tenue au Caire au siège de la Ligue arabe aujourd’hui, samedi, avec une délégation dirigée par Anouar M’rabet, premier vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple, et comprenant également le député Saber Masmoudi.