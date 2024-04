Journée de colère à venir dans le secteur postal tunisien

La Fédération générale des postes a décidé d’organiser une journée de colère. Le syndicat de base des postes de Tataouine, dans un communiqué publié sur sa page officielle, a rapporté que la Fédération générale prévoyait d’organiser une journée de colère dont la date serait fixée ultérieurement après coordination avec les structures régionales et centrales.

Cette décision fait suite à une protestation contre ce qu’elle a qualifié de “poursuite de la lenteur et de la procrastination” du ministère de tutelle dans la mise en œuvre des accords précédents, tels que la loi fondamentale, l’activation de la caisse de sécurité sociale, la restructuration de la coopérative des postes et des communications, l’intégration des agents de sécurité et de nettoyage, des agents de communication, ainsi que le refus de la direction générale des postes de tenir des sessions de négociation pour examiner la situation actuelle du secteur, en particulier dans le domaine des services postaux, et de perturber le fonctionnement des comités mixtes, notamment les comités de transport et d’équivalence des diplômes, et de violer le droit syndical selon le texte du communiqué.