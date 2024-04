Passeport et carte d’identité biométriques : Entrée en vigueur effective au 1er semestre de 2025

Passeport et carte d’identité biométriques

Tenue, lundi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une séance de travail ministérielle a décrété une série de mesures pratiques permettant d’accélérer l’entrée en vigueur effective de la carte nationale d’identité et du passeport biométriques au cours du 1er semestre de l’année 2025.

Dédiée à la poursuite de l’examen du projet de la carte d’identité et du passeport biométriques, la séance de travail ministérielle a été présidée par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, en présence des ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Économie et de la Planification, et des Technologies de la communication.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la décision qui émane du comité de pilotage créé à cet effet vient coiffer un processus de discussion sur les propositions et hypothèses relatives au processus technique et logistique afférent à la délivrance de ces documents biométriques.

Les participants à la réunion, cite-t-on de même source, ont mis l’accent sur l’impératif de veiller à une sélection poussée de la meilleure modalité de délivrance de ces documents officiels afin que les citoyens établis, en Tunisie et à l’étranger, puissent en tirer meilleur bénéfice, conformément aux lois organiques n° 22 et 23 de 2024 relatives à la carte d’identité et au passeport biométriques.

Cette décision vise également à s’aligner sur la recommandation émanant de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) selon laquelle cette organisation onusienne, chargée de veiller à la standardisation des normes du transport aéronautique international, exhorte les différents pays du monde à adopter ces documents biométriques au cours de l’année 2026.