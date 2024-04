Tunisie : un directeur d’école sous enquête pour harcèlement sexuel présumé

La semaine dernière, le parquet du tribunal de première instance de Monastir a ordonné la rétention du directeur d’une école secondaire à El Wardanine et l’ouverture d’une enquête pénale contre lui pour suspicion de harcèlement sexuel, selon les informations fournies par le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Farid Ben Jaha. Le directeur est toujours en cours de recherche préliminaire, et le parquet a également ordonné à la police judiciaire de Monastir d’ouvrir une enquête sur les dommages subis par la voiture du directeur après l’incident de colère qui a éclaté parmi les élèves et les parents le samedi dernier. De son côté, le délégué régional de l’éducation à Monastir, Abderrahim Ramadan, a indiqué que l’incident avait eu lieu le samedi dernier et qu’il avait été traité immédiatement.

Une équipe de cadres et de responsables de la délégation régionale de l’éducation de Monastir, comprenant un psychologue et des spécialistes des affaires des élèves, s’est rendue aujourd’hui à l’école concernée pour encadrer les élèves. La délégation régionale de l’éducation a confirmé son souci de mettre en œuvre des procédures légales, notamment l’ouverture d’une enquête administrative en coordination avec le ministère de l’Éducation, et les procédures légales sont toujours en cours. Une mère d’une élève de l’école secondaire à El Wardanine avait déposé une plainte accusant le directeur d’avoir harcelé sa fille, ce qui a déclenché une colère parmi les élèves et les habitants de la région le samedi dernier, entraînant la destruction de la voiture du directeur, alors que les cours ont repris normalement aujourd’hui.