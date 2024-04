Tunisie – Météo : Pluies éparses dans ces régions l’après-midi

Nuages passagers sur la plupart des régions, devenant progressivement plus denses l’après-midi sur les régions ouest du centre et du nord, avec pluies éparses et temporairement orageuses. Les pluies concerneront localement les régions ouest, en fin de journée et seront parfois intenses durant la nuit.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, relativement fort prés des côtes et faible à modéré ailleurs. Mer agitée à très agitée.

Températures en légère baisse avec des maximales comprises entre 15 et 21°C dans le nord, les hauteurs et prés des côtes et entre 22 et 26 °C dans le reste des régions.