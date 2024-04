Le temps sera à partir de demain mardi 23 avril 2024, favorable aux chutes de pluies éparses et provisoirement orageuses dans les régions du Centre Ouest et du Nord.

Puis elles concerneront progressivement les régions de l’Est en fin de la journée et pendant la nuit, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le temps sera également pluvieux, mercredi 24 avril 2024 sur le Nord, le Centre et le Sud. Les pluies seront provisoirement orageuses et localement diluviennes dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan, Sfax et le Sahel. Les quantités attendues dans ces régions s’élèveront au maximum entre 30 et 50 millimètres, accompagnées de chute de grêles dans des endroits limités.

Les températures seront en baisse surtout au Nord et au Centre, dont les maximales oscilleront entre 13 et 17°c et ne dépassent pas 10 sur les hauteurs, alors qu’au Sud les températures seront comprises entre 19 et 24°c.