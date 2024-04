Ons Jabeur opte pour Fernando Verdasco comme nouvel entraîneur ?

Ons Jabeur abandonne son entraîneur et engage un Espagnol ? L’International Tennis Federation poursuit ses préparatifs pour le tournoi de Madrid, où les championnes se préparent à participer à l’événement qui a débuté hier, avec la participation de la star tunisienne Ons Jabeur.

Dans les dernières séquences publiées, Ons Jabeur a été vue en train de s’entraîner avec l’entraîneur espagnol Fernando Verdasco, qui possède une vaste expérience en tant qu’ancien joueur professionnel ayant participé à de nombreux grands tournois à travers le monde.

Il semble qu’Ons Jabeur envisage des changements dans son équipe d’entraîneurs après une saison difficile et des résultats en deçà des attentes lors des précédents tournois. Malgré le démenti de son entraîneur tunisien, Issam Jallali, sur l’existence de divergences et sa confirmation de rester en tant qu’entraîneur officiel, des rapports indiquent qu’Anas serait sur le point de conclure un contrat avec l’entraîneur espagnol Fernando Verdasco, dans l’espoir de retrouver son équilibre et sa performance exceptionnelle, surtout avec l’approche du très attendu tournoi de Wimbledon.

Qui est Fernando Verdasco ?

Il est un joueur de tennis professionnel espagnol depuis 2001, ayant remporté sept titres de l’Association of Tennis Professionals, en plus d’avoir atteint les demi-finales de l’Open d’Australie en 2009 et remporté la Coupe Davis trois fois avec l’Espagne.

Ons Jabeur à Madrid La participation de la star tunisienne Ons Jabeur, classée neuvième mondiale, au tournoi de Madrid débutera par un match contre la gagnante du premier tour, qui opposera l’Américaine Sofia Kenin, classée 60e mondiale, à la Slovaque Anna Karin Schmiedlova, classée 68e mondiale.