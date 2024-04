Nabeul : Arrestation d’un élément takfiriste recherché

Une patrouille mixte composée des unités d’investigation de la Garde nationale de Menzel Temime et du Service de lutte contre le terrorisme dans la région de Nabeul a réussi à arrêter un élément takfiriste recherché par différentes unités de sécurité et juridiques, et condamné à une peine d’un an de prison.

Après consultation du parquet, les mesures nécessaires ont été prises à son encontre, selon un communiqué publié par la Direction générale de la Garde nationale sur sa page officielle Facebook, ce mardi.