En raison des perturbations météorologiques : L’Observatoire national de la sécurité routière met en garde

Suite aux perturbations météorologiques dans certaines régions du territoire tunisien et à la poursuite des fortes pluies sur l’ensemble du pays, selon un communiqué de l’Institut National de la Météorologie, l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) renouvelle son appel aux usagers de la route pour suivre les instructions de sécurité suivantes :

Avant de commencer à conduire, il est essentiel de vérifier l’état du véhicule, notamment la sécurité des pneus, des lumières, et de s’assurer de l’efficacité des freins et des essuie-glaces avant et arrière, le cas échéant.

Laisser légèrement les fenêtres ouvertes pour éviter la formation de buée à l’intérieur du véhicule, ou utiliser le système de chauffage avec le désembuage de la vitre arrière.

Accroître la vigilance et la concentration pendant la conduite et éviter tout ce qui pourrait détourner l’attention du conducteur de la route, en particulier l’utilisation du téléphone portable.

Être très attentif aux piétons et aux conducteurs de deux-roues, en particulier lorsqu’ils portent des lunettes, car les gouttes de pluie peuvent les recouvrir, réduisant ainsi leur visibilité.

Respecter la voie de droite et la priorité.

Réduire la vitesse maximale autorisée.

Ne pas prendre de risques et faire attention aux accumulations d’eau, ne pas traverser les rivières dangereuses, prendre également les précautions nécessaires dans les zones enneigées, et adapter la vitesse tout en utilisant les phares pendant le déplacement, et respecter également les signaux des agents de la circulation et respecter également les règles de conduite et de circulation.

Respecter la distance de sécurité et tenir compte de l’état de la route mouillée pour éviter le risque de collision, car sur une route mouillée, la distance de freinage est doublée, ce qui augmente ainsi la distance d’arrêt sécuritaire.

Il est nécessaire d’utiliser les feux de croisement ou les feux antibrouillard lorsque la visibilité est réduite.

Être très attentif aux conducteurs qui n’utilisent pas les feux de croisement ou les feux arrière, en particulier la nuit.

En cas de fortes pluies, il est préférable d’attendre dans un endroit sûr jusqu’à ce que les pluies cessent.

Faire attention aux éclaboussures sur les vitres, car lorsqu’elles sont régulières, elles peuvent causer de la somnolence, en particulier la nuit.

Pendant la nuit, la réflexion des lumières sur la chaussée mouillée rend la conduite difficile en raison de l’éblouissement qu’elle provoque, car la réflexion de la lumière sur la route est similaire à celle sur le miroir.