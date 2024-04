Opération de nettoyage à Raoued : près de 860 tonnes de déchets évacuées

Les services de la propreté de la municipalité de Raoued, renforcés par plusieurs véhicules lourds provenant de différentes municipalités de la région, ont entrepris de déplacer une quantité importante de déchets dans plusieurs décharges sauvages situées dans les régions de Sidi Omar, Raoued et Jaafer, provenant des délégations de Raoued, totalisant près de 860 tonnes. De plus, des efforts ont été déployés pour combler plusieurs flaques d’eau stagnante dans les quartiers de l’aéroport et du champ de tir du quartier Al-Yamama.

Ces opérations de collecte et de drainage s’inscrivent dans le cadre d’une campagne régionale conjointe de propreté et de lutte contre la prolifération des insectes entre les municipalités du gouvernorat d’Ariana, autorisée et organisée par le gouverneur d’Ariana, et ont permis de déplacer d’importantes quantités de déchets dans plusieurs décharges sauvages dans diverses régions de la région telles que Mnihla, Sidi Thabet, Raoued et Sakra, en plus du comblement des flaques d’eau stagnante.