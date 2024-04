Prévisions pour la nuit : pluies intermittentes et vents forts sur les côtes

Cette nuit, le temps sera caractérisé par des nuages épais avec des pluies intermittentes, parfois orageuses et localement fortes dans le nord, ainsi que localement au centre avec chute de grêle dans quelques endroits, et des nuages passagers dans les autres régions.

Les vents souffleront de secteur ouest, relativement forts à forts près des côtes et des reliefs du sud, avec l’apparition de tourbillons de sable locaux, et faibles à modérés dans le reste des régions. Les températures nocturnes oscilleront entre 12 et 16 degrés Celsius dans le nord et le centre, et entre 16 et 20 degrés Celsius dans le sud.