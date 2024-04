Tunisie : plus de 400 cas de VIH/SIDA enregistrés jusqu’à décembre 2023 !

La Tunisie a enregistré 419 cas de VIH/SIDA jusqu’à décembre 2023, selon les informations fournies par la représentante de l’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, Sounia Tarhouni. Lors d’une déclaration à la radio Diwan FM, en marge de l’organisation d’une caravane mobile pour le dépistage des maladies féminines au centre de santé de Cherifet dans le gouvernorat de Nabeul, Tarhouni a souligné que la Tunisie fait partie des pays où l’on observe une augmentation des cas de VIH/SIDA, en particulier parmi les jeunes.

L’association a également recensé 44 cas de cancer du col de l’utérus parmi les travailleuses agricoles et les ouvrières des usines l’année dernière, selon la même source. Tarhouni a ajouté que des cas de cancer du sein et du col de l’utérus à un stade avancé ont été détectés, et que l’association assure le suivi de ces cas et les oriente vers des unités de santé spécialisées pour le traitement de ces maladies.