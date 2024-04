Tunisie : Lancement des commissions régionales pour les sociétés communautaires

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Lotfi Dhiab a annoncé, le lancement de la création de commissions régionales chargée de l’exécution et du suivi du programme des sociétés communautaires.

Présidant samedi à Nabeul la clôture des travaux d’un atelier de travail consacré à la révision et la gestion des programmes d’emploi actifs, le ministre a précisé que le département terminera bientôt l’élaboration d’un guide des sociétés communautaires qui sera distribués à tous les intervenants.

Parallèlement, une campagne de sensibilisation sera lancée pour faire connaitre les sociétés communautaires et les avantages qui leur sont accordés dans le cadre de la loi d’investissement.

Le ministre a appelé, dans ce sens, à poursuivre l’évaluation et la révision des différents programmes d’emploi pour permettre la réalisation des objectifs fixés.

Il a mis en avant le rôle des bureaux d’emploi et du travail indépendant ainsi que des espaces d’initiatives dans le traitement du dossier des sociétés communautaires, à la faveur de leurs compétences et leur des expertise en matière de formation, d’accompagnement et d’encadrement des jeunes promoteurs.

Les sociétés communautaires qui proposent un nouveau modèle de développement, reposent sur de nouvelles approches, a-t-il soutenu. Il s’agit d’un programme d’emploi par excellence et d’un nouveau choix économique de l’Etat tunisien qui consacre les principes de l’action commune et de la responsabilité sociétale selon les attributs du développement durable et de la gouvernance au niveau de la création et de la gestion, a-t-il fait observer.

L’atelier de travail a été organisé du 25 au 27 avril par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, en partenariat avec le bureau de l’Organisation internationale du travail, et ce, dans le cadre de l’exécution du programme de promotion de l’emploi décent en Afrique du nord (ADWA).