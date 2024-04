Le Centre tunisien de surveillance météorologique et climatique a prévu des précipitations localement sur le nord et le sud-est du pays mardi et mercredi, tandis que la situation au centre de la Tunisie reste incertaine.

Le centre a indiqué que les quantités de pluie seront généralement faibles à modérées localement et pourraient être abondantes dans certaines stations, principalement dans la région d’Aïn Draham et ses environs, située au nord-ouest de la Tunisie.

De plus, le centre météorologique a anticipé une activité de poussière saharienne sur la Tunisie, l’est de l’Algérie et la Libye aujourd’hui et demain.