Un écrivain palestinien détenu par Israël remporte le Prix Booker

Le romancier palestinien emprisonné par l’occupation israélienne depuis près de 20 ans, Bassem Khandaqji, a remporté le prestigieux Prix international de la fiction arabe pour sa roman “Masque de couleur du ciel”, publié par Dar Al-Adab. La récompense a été remise aujourd’hui dimanche, au nom du lauréat, à l’éditrice du roman, Rana Idris, et à son frère. La liste restreinte des nominations, annoncée en février, comprenait six romans d’Égypte, d’Arabie saoudite, du Maroc, de Palestine et de Syrie, chacun recevant une somme de 10 000 dollars.

Parmi les lauréats les plus remarquables de ce prix, lancé pour la première fois en avril 2007, figurent le Jordanien Jalal Barjas, la Libanaise Houda Barakat, le Palestinien Ibrahim Nasrallah, l’Irakien Ahmed Saadawi et l’Égyptien Bahaa Taher. La valeur monétaire du prix, offert par le Centre Abu Dhabi pour la langue arabe avec le soutien de la Fondation Booker à Londres, est de 50 000 dollars, en plus de la traduction du roman gagnant en anglais.