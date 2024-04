Tunisie – Santé : Lancement du système de télé-rendez-vous entre Gabès et Sfax

Le système de télé rendez-vous est entré en service hier samedi entre l’hôpital régional de Gabès et l’hôpital universitaire Hédi Chaker à Sfax et ce, dans le cadre du programme national de développement de la santé numérique en Tunisie visant à améliorer la coordination entre les directions régionales de la santé.

Selon un communiqué du ministère de la santé, une simulation a été faite samedi pour s’assurer du bon déroulement du processus de prise de rendez-vous en ligne et ce, en coordination entre tous les intervenants et représentants des directions régionales de la santé à Sfax et à Gabès, des établissements de santé concernés et du centre d’informatique du ministère de la santé.

L’entrée en service du télé rendez-vous et sa généralisation dans tous les établissements de soin permettra d’améliorer la qualité de services offerts aux citoyens et leur évitera les déplacements inutiles, indique le communiqué.