Premier league : Manchester City bat Nottingham (2-0) et ne lâche pas Arsenal

Manchester City s’est imposé dimanche en déplacement face à Nottingham Forest (2-0), pour revenir à un point du leader Arsenal, avec un match en plus à disputer, à l’occasion de la 35e journée du Premier league anglaise de football.

Manchester City s’est à peine montré dangereux dans le jeu, mais s’en est remis à un coup de pied arrêté parfaitement joué pour débloquer la partie. Kevin de Bruyne a joué un corner sur le côté gauche, coupé de la tête par Josko Gvardiol (32e), alors que Nottingham évoluait temporairement à dix après la sortie de Williams, visiblement touché derrière la cuisse.

Erling Haaland, de retour de blessure, est entré en cours de jeu et a doublé la mise une dizaine de minutes plus tard (71e) grâce à un nouveau service de De Bruyne, désormais crédité de huit passes décisives sur l’année 2024. Le Norvégien se hisse en tête au classement des buteurs avec 21 réalisations, à un but de Palmer (Chelsea) et Watkins (Aston Villa).

L’équipe de Pep Guardiola reste en course pour un quatrième titre de rang, ce qu’aucune autre n’a réussi à faire en Premier League, puisqu’elle dispose d’un match en retard à jouer le 14 mai à Tottenham.

En attendant, les Citizens sont deuxièmes avec 79 points, une unité derrière Arsenal (1er, 80 pts) et quatre devant Liverpool (3e, 75 pts), qui est désormais quasiment hors course.