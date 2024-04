La Tunisie réitère son appel de lutter contre la migration irrégulière en Méditerranée

Le Représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies à New York, Tarek El-Adab, a réitéré l’appel de la Tunisie à la conjugaison des efforts pour lutter contre le phénomène de la migration irrégulière et ses répercussions sécuritaires et éliminer ses causes profondes, notamment le fossé de développement entre les deux rives de la Méditerranée et les effets des crises mondiales successives.

Lors d’une session du Conseil de Sécurité sur le rôle de la jeunesse face aux défis sécuritaires en Méditerranée, tenue vendredi à New York, Al-Adab a souligné qu’il n’est pas possible de parler du retour de la sécurité et de la stabilité dans la région au moment où l’occupation, les crimes de guerre, le génocide, les déplacements forcés et toutes sortes de violations auxquelles le peuple palestinien fait face depuis des décennies, se poursuivent et ne cessent de s’aggraver en raison de la violation du droit international et des résolutions de légitimité internationale par les forces d’occuption.

Il a mis l’accent sur l’importance du rôle des jeunes dans le renforcement de la cohésion, de la résistance et de la durabilité des sociétés, soulignant la nécessité d’accorder davantage d’intérêt à la catégorie des jeunes en les encourageant, les intégrant dans leurs sociétés de manière efficace et institutionnelle, en élargissant leur participation à la prise de décision et d’élaboration des politiques et en leur permettant de recevoir une éducation et une formation répondant à leurs besoins et aspirations et aux objectifs de développement durable.

“La Tunisie reitère son engagement à continuer de miser sur la jeunesse et à lui assurer une participation active, et appelle à l’adoption d’approches participatives globales pour faire face aux défis communs”, a souligné El Adab, réaffirmant la volonté de la Tunisie de faire des jeunes des porteurs d’un message de paix, de travail et de construction et des acteurs essentiels dans la création d’une société tunisienne, méditerranéenne et internationale pacifiste, solidaire, équilibrée et durable”.

Le Représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies a indiqué que “Les répercussions des défis sécuritaires dans la région méditerranéenne touchent tout le monde sans exception et nécessitent de renforcer la coopération et la solidarité dans le cadre d’approches participatives globales pour traiter les causes profondes de ces risques et trouver des solutions efficaces, en mettant l’accent sur la participation active des jeunes qui sont les plus exposés aux effets de ces défis”.

Il a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités juridiques et morales pour mettre fin à l’agression des forces d’occupation contre le peuple palestinien et à la violation de ses droits les plus fondamentaux.