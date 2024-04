Précipitations attendues cette nuit dans ces régions

Cette nuit, le temps se caractérise par un ciel parfois voilé avec des nuages épais dans le nord, accompagnés de quelques averses près des côtes, et des nuages passagers dans le reste des régions.

Les températures nocturnes varient entre 10 et 16 degrés Celsius dans la plupart des régions, et autour de 6 degrés Celsius dans les zones montagneuses. Les vents seront de direction nord-ouest dans le nord et le centre, et de secteur est dans le sud, relativement forts près des côtes et faibles à modérés dans les autres régions, avant de faiblir dans la plupart des zones en fin de nuit.