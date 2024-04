Tunisie : La ministre de l’Education visite l’Institut des non-voyants de Bir Kasaa

Lors d’une visite inopinée hier vendredi à l’Institut des non-voyants de Bir Kassaa, la ministre de l’Éducation, Saloua Abassi, a pris connaissance des conditions d’hébergement et d’éducation des élèves, Selon un communiqué du ministère.

Abassi a pris connaissance de la situation de l’institut et les conditions d’hébergement et d’enseignement des apprenants et de leurs besoins.

La visite a également été l’occasion au cours de laquelle la ministre a exhorté le cadre éducatif de la classe terminale à assurer des cours supplémentaires afin d’aider les élèves a besoins spécifiques à bien préparer l’examen du baccalauréat.

La ministre a aussi annoncé la création de deux sections d’Informatique et d’Economie et de Gestion au sein des Instituts des non-voyants de Sousse et de Gabès.