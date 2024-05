Une situation alarmante à l’hôpital de Gabès : des odeurs nauséabondes dues aux cadavres de migrants

Les odeurs nauséabondes se répandent à l’hôpital de Gabès en raison des cadavres de migrants. Sami El Qanawi, secrétaire général du syndicat de base des agents de santé de l’hôpital universitaire de Gabès, a confirmé à Mosaïque FM aujourd’hui, jeudi 2 mai 2024, l’émission d’odeurs désagréables provenant de la morgue de l’hôpital en raison du grand nombre de cadavres non identifiés, en particulier après la réception de cadavres d’Africains du sud du Sahara récemment rejetés par la mer le long des côtes de la région.

La même source a ajouté que ces odeurs ont affecté le déroulement normal du travail dans certains services, soulignant que le personnel de santé accomplit son devoir professionnel envers les vivants et son devoir humanitaire envers les morts, et qu’il est nécessaire de rechercher une solution à ces odeurs au niveau local, régional et national afin que l’établissement puisse accueillir les cadavres et garantir la sécurité des agents impliqués.

Dans un contexte similaire, une source de l’hôpital a déclaré à Mosaïque que les opérations de nettoyage, de désinfection et de parfumage sont effectuées plus de trois fois par jour et qu’il est nécessaire d’accélérer la délivrance des permis d’inhumation.