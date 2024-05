Contrôle économique : Les infractions liées à la manipulation des produits alimentaires subventionnés en tête de liste

Au cours des 4 premiers mois de l’année 2024, les services de contrôle économique ont effectué environ 222 mille visites qui ont permis de relever 524 infractions liées à la manipulation des produits subventionnés, à un moment où les produits céréaliers subventionnés saisis s’élèvent à environ 771 tonnes.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations, a fait savoir dans un communiqué publié jeudi, qu’il a mobilisé 9 mille 771 équipes de contrôle et relevé 32 mille 959 infractions économiques, dont 24 mille et 204 infractions concernent les denrées alimentaires et 16 mille 611 infractions concernent la transparence des transactions.

Les équipes de contrôle ont enregistré 13 mille 070 infractions liées aux produits agricoles et de la pêche et 11 mille 117 infractions concernent les dépassement des prix et le monopole, 4 mille 647 infractions liées à la qualité, la métrologie et autres domaines et près de 3000 infractions dans divers matériaux industriels, et 2 642 concernent les boulangeries, les restaurants et les cafés.