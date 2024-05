Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue entre cité Ettadhamen et Monastir

Suite à des informations recueillies par les cadres et agents de la Direction régionale de la lutte contre la drogue relevant de la police judiciaire du quartier El Khadra, indiquant l’implication de deux individus de la cité Ettadhamen dans la vente de drogues, il a été découvert, à la suite d’enquêtes approfondies, que les suspects attendaient l’arrivée d’un envoi de drogue en provenance de la région de Monastir, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur publié ce mercredi 1er mai 2024.

Le même communiqué a ajouté qu’après coordination avec le parquet et le déplacement vers la région de Sakans de la délégation de Monastir et la soumission de l’intermédiaire à un suivi sur le terrain, le domicile a été perquisitionné et l’interpellation a eu lieu en compagnie de son frère et de sa petite amie, avec la saisie de 30 plaquettes de drogue et de 2 voitures qu’ils comptaient utiliser pour leurs déplacements. Suite à cela, plusieurs perquisitions ont été menées dans la cité Ettadhamen, aboutissant à la détention de deux individus avec un casier judiciaire chargé, impliqués dans le même réseau, et à la saisie d’une importante somme d’argent provenant du trafic de drogue. Après consultation du parquet du tribunal de première instance d’Ariana, il a été ordonné de retenir toutes les parties pour trafic de drogue et blanchiment d’argent, les enquêtes se poursuivant au niveau de la Direction régionale de la lutte contre la drogue à El Khadra.