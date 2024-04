Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le succès des premiers essais de la plateforme ELM, conçue, développée et installée par des compétences tunisiennes.

La plateforme”ELM : E-learning Mentor”, une bibliothèque virtuelle souveraine soutenue par l’intelligence artificielle sera officiellement lancée au cours de la prochaine année universitaire, et sera ainsi un système d’intelligence artificielle tunisien et souverain, sous l’entière supervision du ministère et des professeurs, a indiqué le ministère dans un communiqué publié lundi.

La plateforme , permettra d’accéder à un grand nombre d’ouvrages, de référentiels de formation, de cours et de thèses dans toutes les disciplines, gratuitement pour tous les étudiants, les professeurs et les chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon la même source.

L’avancement du projet a fait l’objet d’une réunion tenue vendredi dernier au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Moncef Boukthir et de la délégation ayant contribué à l’élaboration du projet, composée de Mohamed Nizar Yaiich et Karim Bagir.

La réunion a porté sur la formation des comités qui seront chargés du suivi, de la gestion, de l’information et de la communication, notamment au contrôle et à l’évaluation du contenu scientifique avant sa publication auprès des utilisateurs, et qui oeuvrera à collecter un contenu de qualité dans différentes disciplines.

A cette occasion, Boukthir a insisté sur la nécessité de former un comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du projet dans les meilleurs délais.