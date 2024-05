Décès de Hassna Bcharia, icône de la musique sahraouie

La disparition de l’icône de la musique sahraouie, l’artiste algérienne Hassna Bcharia, a été annoncée hier, mercredi, à l’âge de 74 ans. Dès son plus jeune âge, Hassna Bcharia a été passionnée par la musique, apprenant clandestinement à jouer du qembris malgré l’opposition de son père, qui était un maître dans l’art du diwan et considérait cet instrument comme réservé aux hommes. Elle est ainsi devenue la première femme à jouer du qembris, tout en maîtrisant d’autres instruments tels que l’oud, la guitare électrique et le banjo. Hassna Bcharia a participé à de nombreux festivals de musique en Europe, au Canada et dans d’autres pays du monde, présentant des œuvres musicales riches en héritage musical local algérien. Elle a également sorti plusieurs albums, dont “L’Algérie, Joyau” en 2009.