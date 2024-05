Squatté depuis 2017, le complexe de la jeunesse à La Marsa a été évacué par la force

Les unités de sécurité ont évacué ,tôt ce matin, samedi, le siège du complexe de la jeunesse à La Marsa à Tunis, qui avait été envahi et squatté intégralement depuis 2017, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

L’opération d’évacuation s’est déroulée en coordination avec le Parquet de Tunis et le Croissant-Rouge tunisien, précise le département de l’Intérieur, ajoutant que cette intervention s’inscrit dans le cadre de la récupération des services et institutions publiques destinés aux jeunes et aux citoyens tunisiens.

Le ministère assure également que ses différentes structures continueront à faire face à toutes les formes de trouble à l’ordre public, à protéger les biens publics et privés et à imposer le respect de la loi. Les services municipaux de La Marsa ont commencé les opérations de nettoyage, d’enlèvement des déchets et de réaménagement du bâtiment en question.