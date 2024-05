Contestation des idées des coachs en développement personnel par des spécialistes

Des spécialistes en psychologie et sociologie ont mis en garde, samedi, contre les idées erronées prônées par ceux qui se disent coachs en développement personnel pour atteindre le bonheur.

Les spécialistes ont souligné, lors d’une conférence organisée par la Société tunisienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (STPEA) sur le thème “confort psychologique”, que les idées véhiculées par ces personnes via les réseaux sociaux et largement reprises par les internautes, sont trompeuses puisqu’elles ne contribuent nullement au bonheur.

Les réseaux sociaux regorgent, en effet, de contenus sur la manière d’atteindre le bien-être. Parmi les erreurs courantes, selon la sociologue et anthropologue, Meryam Salami, l’homme doit se mobiliser pour mettre en valeur ses réussites et dynamiser son potentiel, or “l’homme est composé déléments antagonistes : force et faiblesse, petitesse et grandeur…

Elle a ajouté que les coachs en développement personnel appelent à la nécessité d’éviter les personnes négatives afin de se préserver. Cette recommandation est grave, a-t-elle dit, car elle encourage la rupture, la séparation et l’éloignement des autres, rejetant ainsi le principe de solidarité, de coopération et d’entraide.

Pour sa part, le philosophe et penseur, Youssef Seddik a déclaré que l’homme magnifie la mémoire et le souvenir en tant que moyen d’acquérir des connaissances et d’atteindre les plus hauts niveaux professionnels et sociaux, croyant que cela lui permettra d’atteindre le bonheur, tandis que l’oubli est, selon lui, plus important que la mémoire et constitue un moyen efficace pour atteindre le bonheur.

De son côté, la psychiatre, Raja Labban, a déclaré qu’une nouvelle méthode de traitement psychologique a été découverte au cours des dernières années en Grande Bretagne. Il s’agit de la “muséothérapie” qui consiste, comme son nom l’indique, à traiter les maux du corps et de l’esprit par le biais de visites au musée. C’est “l’exploitation de l’environnement muséal et de ses collections à des fins de bien-être, de mieux-être ou d’amélioration de l’état de santé des personnes”.

Elle a appelé toutes les structures concernées par le secteur de l’enfance en Tunisie à faire de l’art sous toutes ses formes une approche fondamentale dans l’éducation compte tenu de son importance dans l’équilibre psychologique et mental.