Tunisie : Lancement d’un appel à propositions pour les consortiums de recherche 2024

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé, hier vendredi, lors d’une journée d’information organisée au siège du Centre d’études et de recherches économiques et sociales (CERES), un appel à propositions pour la création de consortiums de recherche (CDR) pour l’année 2024.

Cette initiative s’inscrit, selon un communiqué du ministère publié samedi, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la recherche scientifique, visant à accroître l’impact de ce secteur sur l’économie, la société et le développement durable.

Les Consortiums de recherche sont des réseaux d’excellence composés de laboratoires de recherche impliquant des partenaires socio-économiques en vue de mutualiser les connaissances et les ressources humaines et matérielles afin d’apporter des solutions à des problématiques de recherche en rapport avec les priorités nationales.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukathir a souligné, à cette occasion, que le ministère a entamé depuis quelque temps la restructuration de la recherche scientifique et que le moment était venu pour procéder à une évaluation globale afin de promouvoir le secteur, surtout face à la présence d’un important tissu de recherche.

Les Consortiums de recherche, a-t-il dit, ne visent pas à éliminer les structures de recherche et leur spécificité, mais plutôt à contribuer à consolider le travail collaboratif entre les laboratoires de recherche.

Boukthir a annoncé, à cette occasion, le lancement prochainement d’un programme de gouvernance des structures et laboratoires de recherche afin de surmonter les problèmes actuels et déterminer les critères d’évaluation et de financement.