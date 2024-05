Expansion touristique à l’aéroport d’Enfidha : plus de 15 nouvelles destinations et prévision d’accueillir 1,5 million de visiteurs

Ces derniers temps, l’aéroport international de Monastir-Hammamet connaît une activité touristique croissante, amorcée lors de la saison hivernale précédente et laissant entrevoir une saison touristique prometteuse pour l’année 2024.

La société gestionnaire a également mis en place une stratégie de développement de ses ressources humaines, recrutant environ 200 employés temporaires et contractuels, dépassant ainsi l’objectif initial de 150 recrutements pour marquer le 15e anniversaire de l’ouverture de l’aéroport, comme indiqué dans un communiqué reçu par Mosaique FM. L’aéroport de Monastir-Hammamet a réussi à développer plus de 15 nouvelles destinations et à ouvrir plus de 15 lignes, ce qui le prépare à accueillir environ 1,5 million de voyageurs.