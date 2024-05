Tunisie : Reconnaissance des travailleurs exemplaires lors de la célébration du fête du travail

Le ministère des affaires sociales a décerné aujourd’hui mercredi les prix du travailleur idéal au titre de 2023 à 26 travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé, outre neuf autres prix atribués à d’autres institutions, lors d’une cérémonie organisée à Tunis à l’occasion de la célébration de la fête internationale du travail, correspondant au 1er mai de chaque année.

Le ministre des affaires sociales, Malek Zahi a souligné, à cette occasion, que la célébration de la fête du travail constitue une occasion pour mettre en exergue l’importance de la valeur travail contribuant à l’épanouissement des individus et des sociétés et favorisant la cohésion sociale en vue d’édifier les fondements d’un Etat social équitable qui considère l’être humain comme l’un de ses plus importants piliers et garantit la dignité de ses citoyens et protège leurs droits.

Le prix du travailleur exemplaire a été décerné à ceux qui se sont distingués dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles par un comportement exemplaire, l’enthousiasme, l’innovation, l’initiative, la volonté d’augmenter la production, et d’améliorer la productivité et la qualité.

Il s’agit de :

Latifa Belhafi de la présidence du gouvernement

Abdeljabar Lasoued (ministère de la défense nationale)

Marouane Ben Gharbia (municipalité de Bizerte)

Hanen Derouiche (Institut national de protection de l’enfance)

Nader Mostapha (ministère des affaires sociales)

Sofien Nasri (ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche)

Jalel Souissi (délégation régionale de l’éducation de Jendouba)

Samira Bejaoui (institut national de recherche et d’analyse physico-chimique)

Noureddine Selmi (délégation régionale de la jeunesse et des sports de Médenine)

Ennouri Bannour (ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières)

Mohamed Khrayfi (Ministère de l’environnement)

Ammar Fraj (Institut des hautes études du tourisme de Sidi Dhrif)

Taoufik Fazzeni (Union Tunisienne de l’industrie, du ommerce et de l’Artisanat (gouvernorat de Tunis)

Sahbi Sbouii (Groupe Bonna Tunisie (gouvernorat de Ben Arous)

Nader Masaoudi ( Leoni Wiring Systems Tunisie de Mateur Nord (gouvernorat de Bizerte)

Nabila Jamazi (Office des terres domaniales/ gouvernorat de Jendouba)

Mohamed Touihri (Société Tunisienne de l’électricité et du gaz/ district de Jendouba)

Mohamed Cherni (Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS / Bureau régional de Siliana)

Noureddine Klaii (la Société Arco Sonia / Gouvernorat de Sousse)

Mohamed Laakech (STEG / district de Mahdia)

Cherif Taleb (Manufactures des tabacs de Kairouan)

Fatma Nasri (la société de revalorisation et du développement agricole El Itizaz 3 (gouvernorat de Sidi Bouzid)

Hatem Jaouadi (société Knauf Platres / gouvernorat de Sidi Bouzid)

Imed Belghaib (groupement chimique Tunisien / gouvernorat de Gabès)

Moftah Nasri (société Sahara Events / gouvernorat de Tataouine)

Mongi Zaddem (Groupement chimique Tunisien / direction régionale de Gafsa)

Les prix du progrès social récompensant les institutions publiques et privées qui se distinguent par leurs efforts continus pour améliorer les conditions de travail collectives de leurs employés ont été attribués à:

-La Société “les grands Moulins du Cap Bon” (Gouvernorat de Nabeul) de Walid Zouiten

– Ciments Jebel Ouest – Groupe Votorantim Cimentos (gouvernorat de Zaghouan) de Abdelkader Nsiri

-La Société Aptiv Surfaçaire Tunisia (gouvernorat de Béja) de Najeh Ksara

-La société Siko-Tunisia sahel 2 -groupe Siko (gouvernorat de Monastir) de Nadine Marie Rose.

-La Centrale laitière de Sidi Bouzid de Mohamed Meddeb

-et la Société “les Salines de Tataouine” de Ali Mhiri.

Par ailleurs, l’entreprise “AsteelFlash” Tunisie (gouvernorat de l’Ariana), a obtenu le prix des commissions consultatives.

Le prix national de la santé et de la sécurité professionnelle attribué aux entreprises privés qui se sont distinguées par leurs efforts continus dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail visant à fournir des conditions appropriées pour préserver la santé au sein du milieu professionnel et promouvoir la prévention des risques professionnels, a été attribué à la société “Sartorius Stedim Bio rosis” (gouvernorat de Ben Arous) de Mohamed Yassine Bouajila et la société “Yasaki Automotive Products Tunisia (gouvernorat de Bizerte) de Safouen Hkiri.