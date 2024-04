Série de séismes : alerte du sismologue néerlandais suite à des tremblements de terre dans plusieurs pays en une journée

Une série de tremblements de terre a frappé plusieurs pays en une seule journée, suite à un avertissement du sismologue néerlandais Frank Hoogerbeets concernant des secousses importantes en raison de mouvements planétaires. Les secousses ont eu lieu tout au long de la journée à Taïwan, au Japon et en Indonésie, commençant par 10 secousses à Taïwan tôt le matin, la plus forte étant de magnitude 6,1, selon l’Administration centrale de météorologie de l’île.

Selon l’US Geological Survey, un tremblement de terre de magnitude 6,5 a frappé les îles Bonin au Japon, à une profondeur de 503,2 kilomètres. Un autre séisme de magnitude 6,5 a secoué les côtes de l’île de Java en Indonésie, selon l’agence météorologique et de climatologie “BMKG”.

Le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 10 kilomètres et a été ressenti par les habitants de la capitale Jakarta et de la ville voisine de Bandung, entraînant l’évacuation des bâtiments. “BMKG” a indiqué qu’aucune alerte au tsunami n’avait été émise, tandis que l’Institut américain a déclaré que le tremblement de terre avait eu lieu à une profondeur de 68,3 kilomètres.

Plus tôt, le sismologue néerlandais Frank Hoogerbeets avait averti qu’un tremblement de terre important était possible dans les 48 heures à venir à Taïwan et dans ses environs, publiant une image du centre de recherche “SSGEOS” qu’il dirige, montrant une mise à jour de l’activité sismique liée à l’ingénierie planétaire et lunaire, indiquant une concentration de secousses importantes dans la région de Taïwan après la convergence de trois conjonctions planétaires le 21 avril. Hoogerbeets a commenté l’image sur sa page “X” en disant : “Un rassemblement clair de secousses importantes (M ≥ 5,6) avec l’ingénierie planétaire (les pics pourpres / rouges) dans la période de prévision”. Il a ajouté : “Le pic lunaire élevé hier pourrait entraîner un tremblement de terre important les 27/28 avril à Taïwan. Une nouvelle vidéo sera publiée plus tard aujourd’hui”.