Fête du travail : L’ARP souligne son engagement à renforcer les droits des travailleurs

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a souligné, mercredi, le rôle important du législateur et sa disposition à traiter tous les projets de loi visant à développer le cadre juridique du travail et à renforcer les droits des employés et des travailleurs dans tous les sites de production.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la fête du travail, la présidence de l’ARP a rappelé que des députés avaient présenté deux propositions de loi visant à amender et à compléter le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et à organiser les congés de maternité, de paternité et de parentalité dans les secteurs public et privé.

Elle a, en outre, loué les efforts des travailleurs visant à promouvoir le développement et la construction de la nouvelle Tunisie, signalant que le renforcement des acquis et la préservation des droits et des libertés demeurent parmi les priorités du pays.

Dans ce contexte, la présidence du parlement a signalé que la garantie des bonnes conditions de travail et la protection des libertés syndicales et des droits des travailleurs permettent d’améliorer le rendement.

Elle a, par ailleurs, souligné que les difficultés économiques et sociales actuelles auxquelles la Tunisie est confrontée exigent le redoublement d’efforts et l’engagement de tous pour préserver les acquis.