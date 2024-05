Expérience réussie : des variétés de blé italiennes surpassent les attentes, avec un record de jusqu’à 80 quintaux par hectare !

Aujourd’hui, samedi 4 mai 2024, une visite sur le terrain a eu lieu à Béja, avec la participation de journalistes, d’agriculteurs, de professionnels, d’experts et de représentants d’organismes impliqués dans les grandes cultures, pour suivre l’expérience pilote d’augmentation des rendements en blé dur dans les gouvernorats du nord et du nord-ouest. Cette expérience est lancée en partenariat entre les secteurs public et privé pour soutenir les efforts de l’État en vue d’atteindre l’autosuffisance céréalière. Au cours de la visite, les participants ont examiné les résultats de l’utilisation de la variété “Saragolla”, qui, à un mois de la saison de récolte, pourrait donner des rendements pouvant dépasser 80 quintaux à l’hectare.

Dans un champ voisin, les participants ont également examiné les résultats de l’utilisation de la variété “Iride”, qui ne devrait pas être moins productive que la première variété mentionnée. Abdelmoneim Khelifi, propriétaire de l’expérience pilote contribuant à l’atteinte de l’autosuffisance céréalière nationale, a déclaré à Mosaïque FM que, grâce à la coopération entre le secteur privé et public avec le complexe de Béja depuis 2007, une délégation tunisienne s’est rendue en Italie pour obtenir des semences de blé dur. Ces semences ont été testées dans sept gouvernorats tunisiens, dont Béja, et leurs résultats ont été bons, voire meilleurs que ceux des champs italiens, selon lui.

Après 17 ans, il est désormais confirmé que deux des six variétés de semences importées d’Italie sont les plus rentables et les plus adaptées aux changements climatiques, à savoir les variétés “Saragolla” et “Iride”. Aujourd’hui, les agriculteurs aspirent à doubler les rendements des champs de blé dur à l’échelle nationale pour répondre aux besoins de l’approvisionnement et de l’alimentation des usines de transformation de la pâte alimentaire.