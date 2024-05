Augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz : la STEG dément

La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz a démenti toute augmentation ou modification des tarifs de l’électricité et du gaz depuis le 1er mai 2022.

Dans un communiqué publié samedi, la société a confirmé qu’il n’y avait aucune décision concernant l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz pour cette année, conformément à la loi de finances 2024.

En réponse à ce qu’elle a qualifié de “fausses allégations accompagnées d’informations trompeuses” , la STEG a expliqué que sa politique de rationalisation de la consommation a été mise en œuvre pour soutenir les consommateurs et pour appuyer les efforts de l’État et de la STEG dans le but de faire face aux difficultés financières et de respecter ses engagements envers les fournisseurs de matières premières pour la production d’énergie”.

Dans ce contexte, la société a réaffirmé son engagement à promouvoir une culture de consommation responsable et à préserver l’énergie à travers des campagnes de sensibilisation et de rationalisation de la consommation d’énergie pour toutes les catégories de la société, notamment les jeunes, à travers des campagnes scolaires, des activités pour les élèves et les étudiants, la participation à divers événements et expositions, ainsi que via les canaux de communication traditionnels tels que des programmes télévisés ou radiophoniques, et enfin via les pages officielles de la société sur les réseaux sociaux et son site web.

La société a également expliqué que la méthode de calcul adoptée depuis le 1er mai 2022 vise à orienter efficacement la compensation, soulignant que le citoyen dont la consommation mensuelle ne dépasse pas les 200 kilowattheures (kWh) bénéficie automatiquement d’un tarif de 176 millimes pour la première tranche.

Quant au deuxième exemple concernant une consommation élevée de 2500 kWh (plus de 500 kWh par mois), le législateur a fixé le prix du kilowattheure à 414 millimes.